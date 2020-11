O racheta a SpaceX a decolat duminica noaptea de la centrul spatial Kennedy din Florida cu patru astronauti la bord, spre Statia Spatiala Internationala (ISS). Decolarea a fost transmisa in direct pe site-ul agentiei spatiale americane NASA. Acesta este mesajul MEDICULUI EROU pentru ministrul TATARU! Capsula Dragon cu patru astronauti in interior s-a separat cu succes de racheta Falcon 9 a companiei SpaceX la scurt timp dupa lansarea acesteia duminica seara de la centrul spatial Kennedy din Florida si se afla pe orbita, urmand sa ajunga marti la in jurul orei 04:00 GMT pe ''laboratorul spatial''…