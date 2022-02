Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) și partenera sa, Georgina Rodriguez (28 de ani) s-ar putea casatori in perioada urmatoare. Superstarul lui Manchester United a dezvaluit in documentarul de pe Netflix, „I am Georgina”, dedicat iubitei sale, ca cei doi ar putea fi la doar cateva saptamani distanța de nunta,…

- Atacantul de la Manchester United și Portugalia, Cristiano Ronaldo, a profitat de o mini-pauza a sezonului Premier League pentru a merge la un eveniment Expo2020 din Dubai. Fostul star de la Real Madrid a participat la o sesiune de intrebari și raspunsuri și a semnat tricouri Manchester United pentru…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) i-a facut un cadou superb partenerei sale de viața, Georgina Rodriguez, cu ocazia implinirii virstei de 28 de ani. Starul celor de la Manchester United a pus la cale un plan la care Georgina nu se aștepta deloc. I-a proiectat chipul, alaturi de mesajul ”Happy Birthday,…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo se vede jucand la cel mai inalt nivel pana dupa 40 de ani, el dezvaluind secretele longevitatii sale intr-un interviu pentru ESPN Brazilia, scrie AFP, informeaza Agerpres. "Sunt fericit, vreau sa continui si sa vad ce va iesi din asta. Daca reusesc sa…

- Ingrijorat de pasa proasta prin care trece Manchester United, Cristiano Ronaldo (36 de ani) l-a chemat in Marea Britanie pe Jorge Mendes, impresarul sau, pentru a-și planui urmatorii pași. Manchester United este doar a 7-a in Premier League, cu 4 puncte sub primul loc de Liga Campionilor, ocupat de…

- Georgina Rodriguez (27 de ani), insarcinata in cinci luni cu gemeni, a povestit cum traia inainte sa-l cunoasca pe Cristiano Ronaldo, starul lui Manchester United. Frumoasa bruneta, despre care Netflix va lansa un documentar pe 27 ianuarie, de ziua ei, a povestit cat de greu i-a fost cand s-a mutat…

- Cristiano Ronaldo, vedeta lui Manchester United, și-a scos în evidența corpul aproape perfect, postând o poza pe Instagram care a primit milioane de aprecieri. Fotbalistul portughez este arhicunoscut pentru dietele sale stricte și stilul de viața sanatos. Într-o noua postare…