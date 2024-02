Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient uman caruia medicii i-au implementat un cip cerebral a trecut cu bine de operație și s-a recuperat complet, a anunțat miliardarul Elon Musk, fondatorul start-ului american Neuralink, promotorul acestei tehnologii. Mai mult de atat, pacientul cu cip este capabil sa controleze un mouse…

- Intreaga regiune a Moldovei va beneficia, in curand, de o unitate pediatrica de primire urgente complet renovata la Iași. Astfel, autoritatile judetene sustin ca aceasta va fi cea mai moderna din tara si ca lucrarile se apropie de final.

- Se poate spune ca am intrat in era cyborgilor. Cipurile implantate in creier sunt testate tot mai des pe oamenii care sufera de paralizie pentru a-i ajuta sa se miște din nou, relateaza Sky News.

- Benny Gantz, ministru in cabinetul de razboi din Israel, le-a transmis locuitorilor din comunitatile evacuate din sudul tarii ca razboiul impotriva Hamas ar putea dura "10 ani, sau chiar o generatie intreaga" si a recunoscut necesitatea urgenta de a asigura eliberarea ostaticilor inca detinuti in Gaza,…

- Bitdefender noteaza ca a observat o intensificare a atacurilor de tip stream-jacking operate prin YouTube, inșelatorie care cloneaza conturi oficiale sau preiau unele deja existente. Spre deosebire de o campanie similara descoperita in octombrie 2023, infractorii cibernetici și-au rafinat tehnicile…

- Imagini și videoclipuri infioratoare legate de valul de violențe din Ecuador, care a izbucnit dupa ce unul dintre cei mai puternici lideri de cartel din țara a evadat din inchisoare, au fost distribuite in numar foarte mare pe X (fostul Twitter), rețeaua sociala a lui Elon Musk, scrie Politico.

- Platforma social media „X” deținuta de miliardarul Elon Musk a suferit joi dimineața o pana globala care a afectat in jur de 77.000 de utilizatori doar in Statele Unite, insa Musk nu a oferit deocamdata niciun fel de explicație pentru cauzele caderii rețelei, relateaza Reuters.

- In februarie anul trecut, cand forțele lui Putin invadau Ucraina, o centrala importanta centrala nucleara ruseasca din Belarus, situata la mica distanța de granița Uniunii Europene, se confrunta cu probleme serioase, potrivit unor documente interne ale corporației nucleare de stat rusești, Rosatom.