Stiri pe aceeasi tema

- Cu imaginea ingropata de lungul razboi cu fosta sotie, Johnny nu renunta si se avanta din nou in lupta. De data aceasta, Johnny spune ca Amber Heard a mintit atunci cand a spus ca va dona cele 7 milioane de dolari obtinute la divort: o pacaleala aruncata in ochii presei si ai publicului de dragul imaginii.…

- ​Elon Musk spune ca în urma cu câțiva ani, când nu era clar daca Model 3 va putea ajunge la nivelul de producție așteptat și Tesla Motors trecea prin momente foarte grele, a vrut sa discute cu Tim Cook de la Apple pentru o eventuala discuție în vederea vânzarii companiei.…

- Fundatia Bill & Melinda Gates a anuntat joi ca va dona suma suplimentara de 250 de milioane de dolari (206 milioane de euro) in beneficiul campaniei internationale ce vizeaza combaterea pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. O parte din aceste fonduri vor fi consacrate distribuirii…

- Infractorii au devenit tot mai soficticati in folosirea criptomonedelor in spalarea de bani, sute de milioane de dolari trecand in 2019 prin portofele electronice care permit utilizatorilor sa le ascunda urma, potrivit unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic,…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, a donat acțiuni la Amazon in valoare de 684 milioane de dolari unor organizații non-profit din domeniul protecției mediului, la cateva zile dupa ce a anunțat primii recipienți selectați pentru a primi bani prin intermediul…

- Comisia Europeana vrea sa ajunga la un acord cu compania americana Moderna pentru achiziționarea a milioane de vaccinuri anti-Covid-19, la un pret sub 25 de dolari doza, transmite Reuters, citata de news.ro . Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea…

- Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat…

- ​Universitațile americane MIT și Harvard au lansat, marți, un fond de investiții de 230 de milioane de dolari pentru finanțarea unor startup-uri de tehnologii care își propun sa aduca beneficii comunitaților, la nivel internațional. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...