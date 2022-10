Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Tesla, Elon Musk, a prezentat vineri un prototip al robotului sau umanoid Optimus, precizand ca poroducatorul de mașini electrice ar putea fabrica sute de milioane de exemplare. Creația companiei americane va fi vanduta cu mai puțin de 20.000 de dolari, care reprezinta o treime din prețul unui…

- Compania Tesla condusa de Elon Musk are planuri ambițioase de a utiliza mii de roboți umanoizi, cunoscuți sub numele de Tesla Bot sau Optimus, in fabricile sale, extinzandu-se in cele din urma la milioane in intreaga lume.

- Scriitorul, care a fost bolnav de pneumonie in ultima luna, a publicat 16 romane, cartile sale fiind traduse in 46 de limbi si vandute in 9 milioane de exemplare, in 56 de tari."O zi trista pentru literatura spaniola", a transmis pe Twitter premierul spaniol Pedro Sanchez. "Javier Marias ne paraseste,…

- Android 14, urmatoarea iterație a sistemului de operare de la Google , va suporta conectivitatea prin satelit. Hiroshi Lockheimer, VP al Google pentru platforme și ecosisteme, a confirmat ca Google dezvolta sistemul de operare poentru sateliți și iși va sprijini partenerii in aducerea conectivitații…

- Un juriu federal din California a stabilit ca autoritațile locale trebuie sa-i plateasca despagubiri Vanessei Bryant, vaduva fostului star al baschetului american Kobe Bryant, pentru suferința emoționala cauzata de fotografierea accidentului de elicopter din 2020 in care au murit soțul și fiica ei,…

- Apple a acceptat sa plateasca 50 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv intentat de clienții care spun ca s-au confruntat cu defecțiuni ale așa-numitelor tastaturi „fluture” incluse de ani de zile pe anumite laptop-uri MacBook, scrie CNN . Acordul propus, care necesita inca aprobarea…