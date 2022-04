Elon Musk a încheiat luni un acord de cumpărare a Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în numerar Acordul reprezinta un moment crucial pentru compania cu o istorie de 16 ani, care a devenit una dintre cele mai influente piete publice din lume si care acum se confrunta cu o serie de probleme. Discutiile despre acest acord, care saptamana trecuta parea incert s-au accelerat in weekend, dupa ce Musk i-a atras pe actionarii Twitter cu detalii de finantare a ofertei sale. Sub presiune, Twitter a inceput sa negocieze cu Musk pentru a vinde compania la pretul propus de 54,20 dolari pe actiune. ”Libertatea de exprimare este piatra de temelie a unei democratii functionale, iar Twitter este piata digitala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

