Elon Musk a devenit tată în secret. Acum are 10 copii! Ce nume inedit va purta nou-născutul Elon Musk a devenit tata pentru a zecea oara! Miliardarul american care a revenit pe primul loc in topul celor mai bogați oameni de pe planeta i-a ales deja un nume deosebit micuțului sau și al solistei Grimes. Acesta va purta numele de TAU (Techno Mechanicus), simbol pentru o particula subatomica instabila. Este cel de-al treilea copil pe care artista canadiana, pe numele sau Claire Boucher, il are cu inovatorul anteprenor. Cei doi mai au un baiat, pe numele sau X (X Æ A-Xii) și o fetița botezata Y (Exa Dark Sideræl Musk). Directorul Space X, Neuralink și Tesla, in varsta de 52 de ani, a facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

