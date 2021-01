Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, care deține mai multe companii, intre care Tesla și SpaceX, a acumulat o avere de 188,5 miliarde de dolari, cu 1,5 miliarde mai mult decat Jeff Bezos, care deținea prima poziție inca din octombrie 2017. In noiembrie 2020, Musk l-a devansat in clasament pe Bill Gates, fondatorul Microsoft.…

- Fondatorul constructorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk a devenit joi cel mai bogat de pe planeta, dupa ce l-a depasit pe fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Dupa cresterea de 4,8% inregistrata joi de actiunile Tesla, averea lui Elon Musk a…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere care depașește 185 de miliarde de dolari, anunța CNBC.Avansul înregistrat de Tesla pe bursa din Wall Street, unde a depașit în urma cu o zi pragul de 700 de miliarde de dolari, a facut ca Musk sa-l depașeasca pe Jeff Bezos,…

- Elon Musk, 49 de ani, este pe cale sa devina cea mai bogata persoana de pe planeta, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a crescut cu 2,8%. In acest moment, inginerul nascut in Africa de Sud are o avere cu 3 miliarde de dolari mai mica decat cea a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, informeaza Bloomberg, citata…

- Elon Musk ocupa locul intai in clasamentul „Business Person of the Year”, realizat de revista americana Fortune. Averea fondatorului Tesla a crescut anul acesta cu 115 miliarde de dolari si a ajuns la 142 de miliarde de dolari, anunța MEDIAFAX. Astfel, miliardarul in varsta de 49 de ani a…

- In urma cu un an de zile Elon Musk, șeful Tesla, a spus ca mașinile autonome vor face ca valoarea companiei va depași 500 de miliarde de dolari. Marți capitalizarea bursiera a Tesla a depașit 520 de miliarde de dolari, ca urmare a creșterii cu 5,1% a acțiunilor companiei, pana la 548 de dolari pe acțiune,…

- De la inceputul anului, averea omului de afaceri de 49 de ani a crescut cu 100,3 miliarde de dolari, marcand un plus de 7,2 miliarde de dolari intr-o singura zi prin cresterea cu 6,5- a pretului actiunilor companiei sale de masini electrice Tesla. Cu o avere estimata de 182 miliarde de dolari, seful…

- Bloomberg Index: Elon Musk il devanseaza pe Bill Gates și devine al doilea cel mai bogat om al planetei. Averea fondatorului Tesla a explodat in acest an Fondatorul Tesla, Elon Musk, l-a devansat pe Bill Gates, devenind al doilea cel mai bogat om de pe planeta, cu o avere totala de 127,9 miliarde de…