- Avocatii miliardarului Elon Musk, in documentele depuse vineri la tribunalul din Delaware Chancery, au declarat ca ”cererea nejustificata” a Twitter de a grabi judecarea cazului fuziunii in doua luni ar trebui respinsa. Compania cu sediul in San Francisco incearca sa rezolve lunile de incertitudine…

- Elon Musk si-a retras oferta de 44 de miliarde de dolari pentru achizitia Twitter dupa cateva saptamani dramatice de speculatii ca afacerea ar putea cadea, relateaza The Guardian. „Domnul Musk reziliaza acordul de fuziune deoarece Twitter a incalcat in mod semnificativ mai multe prevederi ale acordului…

- „Domnul Musk reziliaza acordul de fuziune deoarece Twitter a incalcat in mod semnificativ mai multe prevederi ale acordului respectiv, pare sa fi facut declaratii false si inselatoare pe care s-a bazat dl Musk atunci cand a incheiat acordul”, au scris avocatii lui Musk catre Twitter, referindu-se in…

- Compania de social media ii va oferi lui Musk acces la un flux de date care cuprinde peste 500 de milioane de tweet-uri postate in fiecare zi, a relatat publicatia. Musk a avertizat luni Twitter ca ar putea renunta la oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru achizitionarea companiei, daca aceasta…

- Elon Musk a avertizat luni ca ar putea renunta la oferta sa de 44 de miliarde de dolari de preluare a Twitter, daca reteaua de socializare nu ii va pune la dispozitie date despre spam si conturi false, transmite Reuters. Intr-o scrisoare catre Twitter, miliardarul si-a reiterat solicitarea de detalii…

- Intr-o scrisoare catre Twitter, miliardarul si-a reiterat solicitarea de detalii privind conturile bot si a spus ca isi rezerva toate drepturile de a inceta fuziunea, deoarece compania se afla intr-o ”incalcare materiala evidenta” a obligatiilor sale, nefurnizandu-i informatiile. Actiunile Twitter au…

- Intr-o postare pe platforma, Nunes a mai spus ca Truth Social nu a fost inca aprobata pentru lansare in magazinul Google Play pentru dispozitive Android. ”La sfarsitul lunii mai vom lansa PWA (Web Browser), care va permite accesul de pe orice dispozitiv. Dupa aceea vom lansa o aplicatie Android… in…

- FTC analizeaza daca Musk s-a conformat cu o cerinta de raportare antitrust atunci cand a cumparat pachetul de actiuni la compania de social media la inceputul lunii aprilie, se arata in articolul care citeaza persoane care cunosc situatia. Companiile care nu respecta regulile privind raportarea unor…