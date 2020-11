Stiri pe aceeasi tema

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, actiunile Tesla au crescut cu pana la 3,9-, la o valoare record de 542,35 dolari, ceea ce a evaluat compania pentru o scurta perioada de timp la 514 miliarde de dolari. In total, titlurile Tesla s-au apreciat cu aproape 28- dupa ce S&P Dow Jones Indices…

- Actiunile producatorului american de automobile electrice Tesla au crescut marti cu pana la 12%, iar capitalizarea companiei s-a marit cu peste 40 de miliarde de dolari, dand un nou impuls averii miliardarului Elon Musk, in urma informatiei ca titlurile companiei vor fi incluse in indicele S&P…

- Datoriile denominate in dolari ale pietelor emergente au depasit, pentru prima data, pragul de 4.000 de miliarde de dolari, ca urmare a unei explozii a emisiunilor de obligatiuni in perioada crizei COVID-19, arata datele publicate luni de Banca Reglementelor Internationale (BRI), transmite Reuters,…

- Tesla Inc a raportat cel de-al cincilea profit trimestrial consecutiv, la venituri record de 8,8 miliarde de dolari, stimulat de o creștere a livrarilor de vehicule și a vanzarilor de credite de mediu catre alți producatori de automobile, relateaza Reuters.Producatorul de mașini electrice…

- Wall Street a incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, dupa trei zile de pierderi, investitorii profitand de preturile scazute ale actiunilor din sectorul tehnologiei, in timp ce titlurile producatorului de automobile electrice Tesla au avansat cu 10,92%, dupa ce in sedinta precedenta au consemnat…

- Exporturile Chinei au crescut pentru a treia luna la rand in august, eclipsand o scadere prelungita a importurilor, anunța Reuters. Exporturile au crescut in august cu e 9,5% fața de perioada similara din 2019, au aratat datele vamale luni, marcand cel mai puternic caștig din martie 2019. Valoarea a…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a anunțat marți cel mai mare program de vanzari de noi acțiuni de cind compania a devenit publica, care incearca sa speculeze interesul crescut al Wall Street-ului pentru companie și sa obțina pana la 5 miliarde de dolari, relateaza Reuters, anunța MEDIAFAX.Vanzarea…