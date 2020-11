Ellie Goulding lanseaza un nou EP – “Songbook for Christmas”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa lansarea mult asteptatului album “Love Goses” si a hitului “Diamonds”, Sam Smith lanseaza un superb cantec de Craciun – “The Lighthouse Kepper”, o piesa scrisa si produsa alaturi de Labrinth. Piesa este lansata impreuna cu un video animat, avand conceptul si regia semnate de Sam. Aceasta este a…

- “Songbook for Christmas” este o colecție de piese festive lansate anterior, dedicate celei mai frumoase perioade din an. EP-ul conține șase piese, lansate de Ellie Goulding de-a lungul carierei. De la coverul de Craciun pentru piesa “Your Song” (Elton John), la piesa “The Writer” a lui Ellie Goulding,…

- DJ-ul turc MOSES aduce in Romania Sacrifice, un remake de excepție al legendarei piese interpretate de Elton John. Versurile emoționante ale melodiei vorbesc despre durerea iubirii neimpartașite și nostalgia care vine odata cu ea. MOSES da dinamism piesei și adauga intregii linii un sound de trompeta,…

- Karol G, senzatia muzicii latino, lanseaza single-ul “Bichota”, un nou single reprezentativ pentru cultura latina si pentru una dintre cele mai de succes artiste la nivel international. Versiunea feminina a cuvantului “Bichota”, “Bichote”, este folosita in Puerto Rico pentru a caracteriza o persoana…

- Daca in luna mai a acestui an, frumoasa artista Fletcher colabora Kito pentru single-ul „Bitter”, la cateva luni distanta artistul lanseaza versiunea piesei alaturi de Trevor Daniel. Versiunea originala a adunat peste 30 milioane de ascultari pe platformele de streaming. Piesa a fost produsa in timpul…

- Vera continua seria de lansari cu piesa “Ramai cu bine”, o scrisoare de adio pe note muzicale. Artista din Republica Moldova canta despre trairile de la finalul unei relatii si rememoreaza momente dintre ea si persoana iubita. Perioada de lockdown i-a ajutat pe Vera si pe Vlad Isac, producatorul cu…

- Bow Anderson, artista originara din Edinburgh, a revenit cu single-ul “Island”, despre care Elton John a declarat ca “Doamne, cat ador melodia! Ar putea sa lumineze intregul Edinburgh prin stilul sau”. “Island” este track-ul lansat dupa “Heavy”, piesa pentru care Bow a filmat un videoclip in casa sa…

- Dupa “The Creed”, Glance continua sa lanseze piese pentru piața internaționala. Astfel, artistul revine cu piesa “Huncho” compusa chiar de el, in colaborare cu Ackym. “Dupa cum am spus, dupa 5 piese number one in Romania, vreau neaparat sa ma axez pe piața internaționala. “Huncho” continua aceasta poveste…