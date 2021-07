ISU Harghita: Buletin informativ - 26.07.2021

BULETIN INFORMATIVBilantul misiunilor din weekend In acest sfarsit de saptamana, pompierii militari harghiteni au gestionat 23 de interventii in situatii de urgenta. Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala de urgenta, echipajele SMURD actionand pentru acordarea masurilor de prim ajutor pentru… [citeste mai departe]