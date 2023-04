Stiri pe aceeasi tema

- Doua romance, Elizabeta Samara si Adina Diaconu, au fost in premiera adversare in cea mai importanta competitie intercluburi din Europa la tenis de masa, Liga Campionilor. Finala romancelor din LC a fost castigata de Samara, care a ajuns la al patrulea trofeu continental obtinut, informeaza FR Tenis…

- Debut promitator de sezon pentru doua jucatoare constantene de tenis de masa. La turneul de juniori de la Linz (Austria), Andreea Teglas a spulberat-o pe bosniaca Jelena Mrden, in timp ce Elizabeta Samara a contribuit la victoria echipei sale de club, KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg, in campionatul Poliniei.…