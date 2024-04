Elisabeta Lipă ridică blocuri în Pipera! Cine sunt partenerii și cu cine a petrecut Elisabeta Lipa a petrecut alaturi de mai multe vedete la evenimentul de lansare a sa intr-un proiect imobiliar de avergura. Fosta mare sportiva Elisabeta Lipa a facut un pas important in lumea afacerilor imobiliare, devenind acționar minoritar intr-un proiect de anvergura cu o valoare de piața de 160 de milioane de euro. Proiectul vizeaza construirea unui ansamblu rezidențial in zona de Nord a Bucureștiului, in Pipera, format din patru blocuri. La evenimentul de lansare au fost prezente personalitați marcante din lumea sportului, printre care Octavian Bellu, Loredana Dinu și Gabriela Szabo, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

