Elizabeth a II-a, la slujba de Craciun, la Sandringham, fara printul Philip, dar cu printul Andrews

Dupa patru nopti de spitalizare din cauza unor probleme de sanatate ”preexistente”, ducele de Edinburgh, in varsta de 98 de ani, s-a alaturat suveranei la Sandringham, unde familia regala petrece in mod traditional Craciunul.



Printul Andrew, in varsta de 59 de ani, a sosit la slujba impreuna cu fratele sau mai mare, printul Charles.



Vizat din cauza legaturilor sale cu incestitorul speculativ Jeffrey Estein, care s-a sinucis in inchisoare dupa ce a fost acuzat de faptul…