Elisabeta a II-a. Secretarul privat, despre ultimele ore ale reginei la castelul Balmoral

- Un autobuz Stagecoach a fost filmat derapand din cauza poleiului și izbindu-se de mai multe mașini parcate pe o strada din Kirclady, regiunea Fife, estul Scoției. Șoferul a scapat teafar, autobuzul supraetajat era gol, informeaza Daily Mail.Serviciile de urgența au fost chemate la Kirkcaldy, luni, 8…

- Nu va fi ușor pentru Regele Charles al Marii Britanii sa-l evacueze politicos pe fratele sau, prințul Andrew, din Loja Regala, dupa noile dezvaluiri in cazul Jeffrey Epstein. Ducele de York a promis ca se va opune oricarei solicitari de a parasi conacul sau din Windsor, cu zece dormitoare și tot atatea…

- Printul George, printesa Charlotte si printul Louis ai Marii Britanii apar zambitori intr-o fotografie alb-negru postata pe X (fostul Twitter) de William si Kate, printul si printesa de Wales, potrivit news.ro"Va dorim tuturor un Craciun foarte fericit, din partea familiei noastre pentru a voastra!…

- Familia regala a Marii Britanii este din nou subiect de presa. Asta dupa ce versiunea olandeza a unei noi carti despre familia regala britanica a fost retrasa de la vanzare. Motivul retragerii il constituie, potrivit unor informatii de presa, faptul ca volumul a dezvaluit accidental cine dintre membrii…

- 10 castele regale pe care le poți vizita in Marea Britanie Marea Britanie este ințesata de reședințe cu aer aristocrat, conace și moșii elegante. Puține sunt insa castelele regale in adevaratul sens al cuvantului. Unele reședințe regale, cum ar fi Castelul Balmoral din Scoția și Casa Sandringham din…

- Doi dintre cei trei barbați suspectați ca au comis crima oribila de la Sibiu au fost identificați și reținuți pe teritoriul Regatului Unit. Unul dintre cei trei suspecți a fost reținut in Scoția iar cel de-al doilea suspect a fost reținut in Irlanda de Nord. Cei de-al treilea suspect este inca prezentat…

