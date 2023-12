Elis și Luca duc pe umeri povara autismului.Povara cea mai grea, să exişti fără să trăieşt Diana traieste de doua ori suferinta prin care trece un parinte dupa ce afla ca are un copil cu autism. Are gemeni, care in urma cu cațiva ani, amandoi au fost diagnosticati cu autism. A aflat pur și simplu de la o alta mamica din parc, apoi medicii i-au confirmat cumplitul diagnostic: tulburare de spectru autist retard pshio-motor. De atunci, a trebuit sa se lupte nu numai cu lipsa ajutorului de specialitate, dar mai ales cu lipsa de intelegere a oamenilor. Loviturile nu s-au oprit aici, tatal gemenilor i-a abandonat. Asa a ramas singura, fara un venit, fara un sprijin si cu doi copii cu autism… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

