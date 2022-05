Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European 2024, alaturi de Austria, Ucraina si Insulele Feroe, s-a decis la tragerea la sorti efectuata la Berlin, informeaza Federatia Romana de Handbal. Primele doua echipe clasate in fiecare…

- Naționala masculina de handbal a Romaniei va face parte din urna a treia valorica pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului European din 2024, din Germania. „Tricolorii” iși vor afla adversarii pe 31 martie. Dupa ce a ratat calificarea la Mondial, naționala antrenata de Xavi Pascual cauta…

- Naționala de rugby a Romaniei joaca sambata, la București, un meci capital in vederea calificarii la Cupa Mondiala din 2023, intalnind echipa Georgiei.Echipa Romaniei va fi condusa in teren de humoreanul Mihai Macovei, care va fi, ca in ultimii ani, titular și capitan al Naționalei.Pe lista ...

- Naționala feminina de handbal a Romaniei o reintalnește pe Danemarca in preliminariile CE 2022.Cristina Neagu nu va juca pentru „tricolore”. Danemarca - Romania se joaca azi, de 17:10. Meciul va fi in direct pe TVR 2 și liveSCORE pe GSP.ro. Romania vrea revanșa in fața Danemarcei, la doar 3 zile dupa…

- Naționala feminina de handbal senioare a Romaniei (FOTO) joaca in grupa a 2-a preliminara a Campionatului European EURO 2022, alaturi de Danemarca, Austria și Insulele Feroe. Miercuri, 2 martie, au avut loc meciurile etapei a 3-a: Romania – Danemarca 28-35 (la Mioveni) și Insulele Feroe – Austria 24-29…

- Anul sportiv 2021 a inceput perfect pentru Marina Baboi! Cea mai buna sprintera a Romaniei a participat, in week-end, la etapa finala a Campionatului Național de atletism indoor, seniori și tineret (U23), competiție gazduita, timp de trei zile, de sala din Complexul Lia Manoliu, organizatorii dorindu-și…

- Nationala feminina de polo a Romaniei a obtinut, vineri, la turneul de la Bucuresti, a doua victorie din preliminariile Campionatului European, cu Slovacia. La masculin, tricolorii au debutat si ei cu o victorie in turneul preliminar din Malta, in compania Lituaniei.

- Nationala feminina de polo a Romaniei a invins, joi seara, la Bucuresti, reprezentativa Irlandei, scor 15-4, in primul meci din grupa preliminara A de calificare la Campionatul European din acest an.