Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul francez Gael Monfils si jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina au devenit, sambata, parintii unei fetite, pentru prima oara, numita Skai, informeaza cotidianul L'Equipe. Absent de pe terenurile de tenis din luna august, din cauza unei accidentari la un picior, jucatorul de 36 de ani…

- Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat marti ca a destructurat o importanta retea de dezinformare despre razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza AFP. Operatiunea rusa a inceput in mai si a vizat in principal Germania, dar si Franta, Italia, Ucraina si Marea Britanie, a explicat David…

- Sorana Cirstea (32 de ani, locul 39 WTA) a reacționat dupa ce Roger Federer (41 de ani) s-a retras. Jucatoarea romana de tenis s-a declarat marcata de eveniment. “Nu-mi aduc aminte ultima data cand am plans atat de tare. Tenisul nu va mai fi la fel fara tine”, a scris Sorana Cirstea pe Instagram. Elvețianul…

- „Sa primim cu smerenie toate incercarile și sa urmam exemplul sfinților isihaști, facand din voința lui Dumnezeu voința noastra, iar aceasta numai prin rugaciune se poate”, a spus Episcopul Sofronie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Simona Halep divorteaza de Toni Iuruc, la circa un an de cand s-a casatorit cu jucattoarea de tenis. “Am hotarat de comun acord cu Simona sa ne despartim! Nu mai insistati, este ultima mea iesire publica….De restul se vor ocupa avocatii in cel mai civilizat mod cu putinta. Multumesc de intelegere!”,…

- Campania de informare publica lansata in 12 august 2022 de Consiliul Superior al Magistraturii sub sloganul „OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU OAMENI” se va desfașura pe parcursul a 6 luni in perioada 12 august 2022 - 10 februarie 2023 și are ca obiectiv principal informareapubliculuilargcuprivirelaactivitateasistemuluijudiciarșiroluljustițieiinsocietate.Difuzarea…

- Serena Williams (40 de ani) a anunta ca se desparte de tenis. Jucatoarea americana de tenis a precizat ca a inceput “numaratoarea inversa” in ceea ce priveste retragerea sa. Fistul lider WTA a postat in social media imagini cu aparitia sa din revista Vogue. “Vine un moment in viata cand trebuie sa decidem…

- Jurnalista Roxana Hulpe de la Pro tv a fost ceruta in casatorie miercuri noapte de Bogdan Radulescu, unul dintre directorii festivalului Untold, transmite Monitorul de Cluj. Cererea in casatorie a avut loc pe Cluj Arena, stadionul unde astazi incepe UNTOLD 2022. „Cand trupul, dar și sufletul mi-au ingenunchiat…