- Eliminarea facilitatilor fiscale din sectorul IT fara un studiu de impact risca sa genereze un soc in piata locala de profil, unde fenomenul evitarii taxelor prin intermediul microintreprinderilor este scapat de sub control de catre stat, considera reprezentantii Asociatiei Patronale a Industriei…

- Asociatia Patronala a Industriei de Software și Servicii (ANIS) Scutirea de impozit a stat la temelia creșterii sectorului IT in ultimii 20 de ani Aprox. 103.000 de angajați din IT au beneficiat de facilitatea fiscala in 2020 Romania este penultima in UE la % de specialiști in IT raportat la total angajați…

- Daca ne uitam la sectorul privat versus sectorul public vom vedea o diferenta semnificativa de consum de cloud - si asta este doar o tehnologie, ceea ce ne arata ca sectorul public este in urma timpului, a declarat, miercuri, Mihai Matei, presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software…

- HEINNER aniverseaza anul acesta 10 ani pe piața electrocasnicelor din Romania, ocazie cu care pune la bataie 10 pachete de premii saptamanale și Marele Premiu – o bucatarie complet utilata și mobilata, in cadrul unei promoții la nivel național. Timp de 10 saptamani, incepand cu 15 octombrie și pana…

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…

- Lucrarile de constructii au scazut in Uniunea Europeana in luna august, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, arata datele publicate, marti, de Eurostat, informeaza Agerpres. Conform acestor…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, anunța ca a patra ediție a programului Bursele ANIS va premia 12 cadre didactice cu cate 5.000 de euro. Data limita de inscriere este 18 septembrie. Companiile care contribuie la aceste premii sunt:Adobe, Atos, Deutsche Bank Technology,…

- ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, și Bittnet Training, parte a Bittnet Group listat pe Piața Principala a Bursei de Valori București, anunța incheierea unui parteneriat strategic in vederea implementarii de proiecte de educație digitala in randul companiilor membre ANIS.…