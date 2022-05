Stiri pe aceeasi tema

- Vazand dezatrul bugetar, mai mult specialiști, nume cunoscute, au realizat un document de peste 100 de pagini, reprezentand o analiza a situației fiscale și bugetare și, in același timp a venit cu o lista detaliata de soluții pe fiecare componenta in parte ce pot aduce venituri la buget.

- Fostul prim-ministru Adrian Nastase a declarat, miercuri seara, la emisiunea live a lui Marius Tuca pe Gandul.ro, ca Serviciile secrete pot conduce Romania doar daca liderii politici sunt „disponibili”. Marius Tuca l-a intrebat pe fostul premier despre Crin Antonescu și retragerea acestuia din cursa…

- Primaria Municipiului Adjud implementeaza, in perioada 21.12.2021 – 21.12.2022, proiectul „Consolidarea integritații, reducerea riscurilor de corupție”, aferent cererii de proiecte competitive POCA/924/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integritații in cadrul autoritaților și instituțiilor publice…

- Parlamentul a adoptat reducerea impozitului pentru investitorii la bursa, a anuntat miercuri Autoritatea de Suoraveghere Financiara, precizand ca „piata de capital va avea o noua dimensiune”.

- Marius Budai: Nu a reușit sa explice nimeni public dintre cei care au scris 2070 de ce pana atunci romanii trebuie sa fie saraci. Nu voi semna o reforma care sa saraceasca pensionarii romani, mai bine imi dau demisia.Jurnalist Realitatea PLUS: Anul acesta este vreo șansa?Marius Budai: Cand vom avea…

- O propunere legislativa privind reducerea saptamanii de lucru la patru zile a cate 10 ore de munca pentru angajații cu norma intreaga a intrat ieri in dezbaterea comisiilor din Senat. Parlamentarii PNL care au depus propunerea legislativa aratau in expunerea de motive ca angajații care au copii ar putea…

- Presedintele american Joe Biden a anunțat, vineri, la Bruxelles a hotarat impreuna cu Uniunea Europeana un plan in lucru pentru un viitor sigur și verde, prin care au in vedere doua elemente: reducerea dependenței Europei de gazul rusesc și reducerea cererii de gaz per total.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut inalților oficiali ruși și personalitaților mass-media sa demisioneze din funcțiile lor și sa ia atitudine impotriva invaziei ruse din Ucraina. „Daca ramai sa lucrezi pentru propaganda, te expui unui risc mult mai mare decat daca pleci”, a avertizat…