- Gigantul industriei de armament Lockheed Martin a anuntat ca a primit o comanda pentru sase elicoptere Black Hawk S-70M de noua generatie de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) al Romaniei, iar aparatele de zbor vor fi fabricate in Polinia la uzinele PZL Mielec. Aceasta prima comanda urmeaza semnarii…

- Sapte persoane, angajate sa alimenteze generatoarele din baza militara Mihail Kogalniceau in perioada 2017 2021, pastrau si pentru ele o cantitate de combustibil, iar la iesirea din baza militara nimeni nu ii verifica.Surse judiciare au dezvaluit in exclusivitate pentru adevarul.ro cum au operat hotii…

- Șapte persoane, angajate sa alimenteze generatoarele din baza militara Mihail Kogalniceau in perioada 2017-2021, pastrau si pentru ele o cantitate de combustibil, iar la iesirea din baza militara nimeni nu ii verifica, potrivit adevarul.ro . DIICOT a anunțat pe 24 noiembrie ca a destructurat gruparea…

- Zeci de elicoptere Black Hawk si Apache ale Armatei SUA vor survola Romania, implicit si judetul Constanta, in perioada 1 11 decembrie, in drum catre baza militara de la Mihail Kogalniceanu, informeaza Ambasada Romaniei in SUA. Eicopterele, care fac parte din 1st Air Cavalry Brigade, din cadrul 1st…

- Astazi, la sediul Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor” au fost onorați militarii care au reprezentat Romania pe timpul executarii misiunilor in teatrele de operații din Asia, Africa și Europa. Activitatea a debutat cu un moment de reculegere in memoria celor cazuți la datorie sub culorile Drapelului…

- Oficialii romani au semnat marți un acord cadru pentru furnizarea a 12 elicoptere medii-grele multifuncționale Black Hawk, care sunt destinate Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, pentru misiunile de salvare.

- Astazi a fost semnat un acord cadru cu Polonia, unde vor fi fabricate cele 12 aparate de zbor care vor fi folosite in misiuni de salvare și transport al victimelor multiple. Peste aproximativ doi ani, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) va avea in dotare 12 elicoptere multifuncționale…