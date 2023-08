Eliberat condiţionat, prins la volan băut şi fără permis Judecatoria Segarcea a dispus, sambata, plasarea sun control judiciar a unui tanar de 24 de ani, acuzat de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. Politistii au stabilit ca avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost eliberat conditionat in iunie 2022, dupa ce a executat o parte din pedeapsa de patru ani si trei luni de inchisoare, primita intr-un dosar de tentativa de viol. Potrivit politistilor doljeni, barbatul a fost depistat conducand baut in Segarcea, in dimineata zilei de 26 august. Ulterior, oamenii legii au stabilit ca tanarul nu are permis de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

