Stiri pe aceeasi tema

- Dusan Lajovic a reușit sa-l invinga pe Novak Djokovic, principalul favorit, in sferturile de finala ale Srpska Open de la Banja Luka. El a reușit sa obțina și prima victorie in fața numarului 1 mondial! In ciuda faptului ca a caștigat doar patru game-uri in cele doua intalniri anterioare, Lajovic, in…

- Evan Gershkovich, reporterul Wall Street Journal arestat in Rusia sub acuzația de spionaj, a pierdut apelul impotriva arestarii și detenției sale in fosta inchisoare KGB unde este ținut in așteptarea procesului. Audierea a fost efectiv procedurala, acoperind modul in care ar trebui sa fie deținut inainte…

- Pilotul irlandez de raliuri Craig Breen (Hyundai) a murit intr-un accident produs in timpul unei curse de recunoastere inainte de urmatoarea runda a Campionatului mondial (WRC) din Croatia (20-23 aprilie). Anuntul trist a fost facut de echipa sa intr-un comunicat difuzat joi. In varsta de 33 de ani,…

- Ucraina a primit 2,7 miliarde de dolari americani din partea Fondului Monetar Internațional(FMI), fiind vorba despre prima tranșa dintr-un imprumut in valoare de peste 15 miliarde de dolari, potrivit blacknews.ro . Ministrul ucrainean de finanțe, Sergiy Marchenko, a confirmat luni sosirea banilor. „Mulțumim…

- O infecție fungica mortala, greu de tratat, se raspandește rapid, intr-un ritm „alarmant”, afirma Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Cazurile din SUA aproape ca s-au dublat in 2021, de la 756 la 1.471, precizeaza raportul CDC, noteaza BBC. Oamenii sanatoși nu sunt expuși riscului…

- Elon Musk se va confrunta cu o provocare cruciala in timpul Zilei Investitorilor Tesla din 1 martie: convingerea investitorilor ca, deși rivalii vin tare din urma, pionierul vehiculelor electrice poate face un nou salt inainte pentru a-și mari avansul. Tesla a fost producatorul numarul 1 de vehicule…

- Clubul de fotbal UTA Arad l-a transferat pe portarul ucrainean Danilo Kucer, a anuntat, luni, gruparea din Superliga pe site-ul sau oficial .Goalkeeper-ul ucrainean s-a nascut pe 25 ianuarie 1997 in Krivoi Rog, masoara 1,93 m si a ajuns la Arad in weekend. De luni, Kucer s-a alaturat antrenamentelor…

- Cutremurul, care a costat mii de vieti pana in prezent, este unul dintre cele mai devastatoare din istoria recenta a Turciei. Desi Turcia nu este membra a UE si relatiile nu au fost intotdeauna bune, ofertele de asistenta au venit rapid. Cu toate acestea, acordarea de asistenta pentru victimele din…