Stiri pe aceeasi tema

- Masura a fost dispusa de Judecatoria Dorohoi, care a emis pe numele adolescentului de 16 ani un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Tanarul le lua telefoanele colegilor, sub amenintarea ca ii va agresa, iar apoi le ducea la casele de amanet din municipiul Dorohoi."Cercetarile sunt continuate…

- Un adolescent dintr-o comuna de langa Dorohoi a fost arestat preventiv, dupa mai multe grozavii comise in ultima perioada. Retinut pentru 24 de ore, Cosmin Marian Ringhilescu, in varsta de 16 ani, a fost prezentat joi (n.r. – 2 februarie a.c.) in fata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva,…

- Un barbat in varsta de 46 de ani, din municipiul Slatina, care a incalcat un ordin de protectie si agresat-o pe fosta concubina, a fost retinut de politisti si este cercetat pentru violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Un minor in varsta de 16 ani care a lovit cu piciorul in cap o politista aflata intr-o misiune in orasul Onesti a fost arestat preventiv, miercuri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau, subcomisarul Catalina Paduraru. Fii la curent…

- Un plutonier din cadrul ISU Iasi a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins cand conducea un taxi, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Dupa ce i-a fost retinut permisul, barbatul a fost depistat din nou la volan. Un plutonier din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi a fost…

- Adolescentul de 17 ani care ar fi violat o fata de 15 ani in toaleta mall-ului situat pe Bulevardul George Cosbuc din municipiul Galati a fost arestat preventiv, a anuntat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, politistii din cadrul Serviciului…