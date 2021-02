Stiri pe aceeasi tema

- In Franța, elevii stau cate doi in banca, “așa va fi și la noi”, a declarat ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Oficialul a precizat ca “portul maștii este esențial, incomparabil mai important decat cațiva centimetri in plus la distanțarea dintre elevi” Cimpeanu a spus marți seara intr-o interventie…

- Dupa anunțarea inceperii semestrului doi din 8 februarie, fizic, Sorin Cimpeanu a venit cu noi informații. In afara de orele de recuperare a materiei, ministrul spune ca noua OUG va mai cuprinde și alte reglementari. Ministrul Cimpeanu mai anunța ca profesorii vor fi platiți cu 100 de lei impozabili…

- Vin vești noi de la Ministerul Educației. Modul in care se vor desfașura, in continuare, cursurile la revenirea din vacanța a elevilor este un subiect foarte important și delicat. De aceea, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a venit cu noi precizari in acest sens. Dupa cum era de așteptat, școala…

- Jean Badea, secretar de stat in Ministerul Educației, a anunțat, la Antena 3, ca exista posibilitatea ca elevii sa se intoarca in banci, din 11 ianuarie. Vestea vine dupa ce problemele serverelor de la Google au dus la suspendarea cursurilor online de astazi. Demnitarul a precizat ca decizia se va lua…

- Botoșani: Licitatie pentru asigurarea de tablete necesare elevilor Foto: Agerpres. Aproape 13% dintre elevii din judetul Botosani nu s-au conectat la niciun curs în prima saptamâna dupa 9 noiembrie, când învatamântul din România si-a mutat activitatea în…