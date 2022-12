Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 4 nu mai fac cursuri în frig Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnaziala Nr. 4 din Lugoj nu mai tremura de frig in salile de clasa. Reprezentanții Primariei Lugoj au anunțat ca vechea centrala termica, ce incalzea ambele sedii ale școlii și care s-a defectat, a fost inlocuita cu doua centrale de ultima generație, cu consum redus de energie. Astfel ca, incepand de miercuri, copiii au caldura in salile de clasa și nu mai trebuie sa invețe in frig, infofoliți cu geci, fulare, caciuli și manuși. Totodata, Primaria Lugoj are aprobata o cerere de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primariei Municipiului Lugoj i-au fost aprobate șase cereri de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), componenta “Valul renovarii”. In total, valoarea estimata a lucrarilor este de peste 35.000.000 de lei. Cele șase proiecte aprobate pe componenta…

- Vin banii europeni: 2,6 miliarde de euro, prima cerere din PNRR, a primit unda verde. Cum vor fi cheltuiți Vin banii europeni: 2,6 miliarde de euro, prima cerere din PNRR, a primit unda verde. Cum vor fi cheltuiți Comisia Europeana a aprobat plata pentru prima cerere depusa de Romania prin Planul Național…

- Sindicalisti membri ai CNS Cartel Alfa au protesteaza joi in Piata Victoriei, nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru…

- Ministerul Dezvoltarii finanteaza 1.496 investitii, in 1.149 localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR ndash; anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, lista proiectelor finantate, in valoare totala de 7.126.942.691,89…

- „E o emisiune - „Copiii spun lucruri trasnite. Dl Cițu incepe sa se inscrie pentru selecție la aceasta emisiune. Dnii Cițu și Orban au dus datoria publica la 50% din PIB, nu au marit in doi ani un procent la pensii, cred ca trebuie sa te uiți bine in oglinda inainte sa faci declarații cand tu nu ai…

- Transportatorii de marfuri vor plati taxa de drum, Rovinieta, in functie de distanta parcursa si de normele de poluare ale camionului, nu in functie de perioada de timp, ca in prezent. Este o directiva europeana si totodata una dintre obligatiile asumate in PNRR, Planul National de Redresare si Rezilienta,…

- Ministerul Finantelor anunta, vineri, ca a incasat primii bani din Planul National de Redresare si Rezilienta: 82 de milioane de lei. "Deschidem prin aceasta tragere drumul fondurilor din PNRR in conturile statului, pe baza actiunilor realizate de Ministerul Finantelor. E o impulsionare bine-venita…

- Peste 150 de milioane de euro pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale: Proiectul, important și pentru spitalele din Alba Peste 150 de milioane de euro pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale: Proiectul, important și pentru spitalele din Alba Minim 25 de spitale pot beneficia de fonduri…