Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din ani terminali revin astazi, la școala dupa vacanța de Paște. In aceasta categorie intra cei de clasa a VIII-a, a XII-a, a XIII-a și ultima clasa din invațamantul profesional. Aproximativ 370.000 de elevi din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a si a XIII-a se intorc astazi, 10 mai, la cursuri…

- ”Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor scolilor din Romania pana cand nu vom vedea care este rata de infectare mai ales dupa Sarbatorile Pascale. Acest lucru va fi analizat probabil in urmatoarele saptamani, dupa ce vom fi depasit aceasta perioada de…

- Repartizarea computerizata a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, dupa o sesiune suplimentara a examenului de Evaluare Nationala, destinata copiilor care nu se pot prezenta la cea normala din motive medicale, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Etapa speciala a Evaluarii…

- Copii vor reveni la școala din 5 mai. Elevii care sunt in clase terminale vor reveni la școala din data de 10 mai. „Elevii vor reveni la școala in data de 5 mai. Este vorba despre toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale care vor reveni la școala in data de 10 mai. Elevii de clasa a VIII-a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca elevii vor reveni la școala din 5 mai, cu excepția celor din clasele terminale, care se vor intoarce la ore din 10 mai. „Elevii vor reveni la școala in data de 5 mai. Este vorba despre toți elevii, cu excepția celor din clasele terminale care…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a revenit cu un anunț, oficial de data aceasta, privind modificarile la structura anului școlar. Dupa ce marți, 23 martie, a anunțat ca vacanța de Paște se prelungește pentru a acoperi perioada 2 aprilie – 4 mai, probabil din rațiuni de pandemie, ministrul aduce un…

- Asociațiile de elevi din Romania condamna propunerea Ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, de a extinde vacanța de primavara cu trei saptamani, astfel incat aceasta sa includa Paștele catolic și pe cel ortodox, dar și decalarea examenului de Evaluare Național. Marți, 23 martie, in timpul unei conferințe…

- ”Ministerul Educatiei, avand in vedere importanța examenelor nationale - Bacalaureat și Evaluare Naționala - pentru viitorul oricarui tanar si pentru viitorul acestui stat, va face direct catre CNSU o solicitare de modificare a scenariilor dupa care vor funcționa școlile in asa fel incat școlile cuprinse…