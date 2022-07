Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie vor concerta la Satu Mare in cadrul Turneului Stradivarius „Paganini Magic”. Astfel, astazi, 28 iunie, vor rasuna in sala Filarmonicii „Dinu Lipatti” o vioara Stradivarius Elder-Voicu și o chitara clasica. Concertul va ncepe la ora 18.30.

- Turneul International Stradivarius 2022 – „Paganini Magic” va debuta duminica, 26 iunie, la Oradea. Prin acest turneu, violonistul Alexandru Tomescu si chitaristul Dragos Ilie vor implini, peste secole, una dintre ultimele dorinte ale lui Paganini: un turneu de vioara si chitara. „Numele lui Niccolo…

- In perioada 26 iunie-16 iulie, Alexandru Tomescu si Dragos Ilie vor sustine cel de-al XV-lea Turneu Stradivarius, sub genericul "PAGANINI MAGIC". In Iasi, artistii vor concerta pe data de 3 iulie, in Sala Voievozilor din cadrul Palatului Culturii. Violonistul si chitaristul vor celebra vioara Stradivarius…

- Au inceput inscrierile pentru Examenul de Bacalaureat și in județul Gorj. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. In județul Gorj sunt 3.315 absolvenți…

- Universitatea „Constantin Brancusi” (UCB) din Targu Jiu deruleaza in aceasta perioada proiectul „Echitate in acces – o șansa pentru succes”, finanțat cu fonduri europene. Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului elevilor din mediile defavorizate la invațamantul superior, dezvoltarea…

- Elevii din toate ciclurile de invațamant vor intra in vacanța de primavara vineri, 15 aprilie, pana in 1 mai. Vacanța va include atat Paștele catolic (17 aprilie), cat și Paștele ortodox (24 aprilie), precum și ziua libera din 1 mai, cand este sarbatoare legala. Este ultimul an școlar in aceasta structura,…