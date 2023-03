Elevii cu absențe pot pierde alocația In funcție de numarul de absențe, alocația elevilor din familiile cu venituri reduse poate fi micșorata sau chiar anulata, conform unei Ordonanțe de Urgența adoptata de Guvern și publicata joi in Monitorul Oficial. Sunt vizați cei peste 133.000 de beneficiari ai Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu venituri reduse , fiecare școlar beneficiind lunar de 183 de lei. Conform OUG, inspectoratul școlar are obligația sa transmita agenției teritoriale, in luna martie a fiecarui an și respectiv in luna august a fiecarui an, situația privind frecventarea cursurilor de catre acești… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

