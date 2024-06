Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar trebui sa iși corecteze deficitul bugetar printr-o strategie multi-anuala, iar aceasta ajustare ar trebui sa combine raționalizarea in continuare a cheltuielilor publice prin și prin creșterea veniturilor publice, potrivit unui raport publicat miercuri de Comisia Europeana. ”Din cauza deficitului…

- Guvernul a validat in ședința de joi, 23 mai, un ajutor de stat pentru TAROM de aproape 100 milioane de euro, dupa ce a obținut acordul Comisie Europene. Premierul Marcel Ciolacu a adaugat ca acum compania are toate condițiile pentru a devenit la fel de eficienta financiar ca alte companii aeriene.…

- In ultimii cinci ani, poziția financiara a statului roman s-a imbolnavit cronic dar, politicienii, in loc sa trateze boala, au preferat sa fardeze din ce in ce mai mult obrazul palid al vistieriei naționale. Boala consta in creșterea , cu viteze mult peste limita suportabilului , a celulelor infectate…

- Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene publicata miercuri.

- Bogdan Hossu, presedintele Cartel Alfa, spune ca Legea salarizarii trebuie discutata si negociata mai intai cu sindicatele din Romania, nu „negociata” cu Comisia Europeana. „Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa ia act de informatiile aparute in spatiul public, conform carora Ministerul Muncii…

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- Premierul Marcel Ciolacu da vina pe USR și pe fostul prim-ministru Florin Cițu pentru ca au lasat un jalon PNRR de coșmar. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va discuta cu reprezentanții Comisiei Europene despre scaderea pragului la microintreprinderi pentru ca nu este de acord cu aceasta decizie…

- Romania și Bulgaria devin de duminica, 31 martie, state membre ale spațiului Schengen. „Salut eliminarea controalelor la frontierele interne aeriene și maritime. Acesta este un mare succes pentru ambele țari”, susține Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, informeaza Mediafax. Comisia…