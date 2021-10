Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a decis, miercuri, suspendarea activitatii didactice cu prezenta fizica la Colegiul National "Iohannes Honterus", in urma aparitiei mai multor cazuri de COVID-19, in conditiile in care infrastructura unitatii de invatamant este necorespunzatoare…

- Comitetul Județean pentru Situatii de Urgenta Dambovița a decis ca pana la data de 24.10.2021, Colegiul Național „Vladimir Streinu” Gaești Post-ul Colegiul „Vladimir Streinu” Gaești și Gradinița din Glod trec la cursuri in sistem online apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Daca romanii credeau ca deciziile luate de autoritați in ceea ce privește restricțiile din județul Ilfov sunt dezbatute, s-au inșelat. O ancheta realizata de Antena 3 scoate la iveala faptul ca reprezentanții Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Ilfov nu poarta discuții pe tema proiectelor,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant, avand in vedere evoluția situației epidemiologice. In prezent sunt confirmați 104 copii/elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu precizarea ca o parte dintre aceștia nu…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la desfașurarea cursurilor in unitațile de invațamant, avand in vedere evoluția situației epidemiologice. In prezent sunt confirmați 90 copii/elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu precizarea ca o parte dintre aceștia nu…

- Prima saptamana de cursuri din noul an școlar se incheie cu o situație nu tocmai optimista din punct de vedere epidemiologic. Conform datelor transmise vineri, 17 septembrie, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, erau confirmați 46 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, cu mențiunea ca…

- Se suspenda cursurile cu prezența fizica, in patru clase ale unor școli din județ, incepand de maine, 17 septembrie. Anunțul a fost facut in acesta seara, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Conform Hotararii C.J.S.U. nr. 163 din 16 septembrie 2021, se impune suspendarea cursurilor cu…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la modul de desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant. Pana in prezent sunt 27 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, insa trebuie menționat faptul ca o parte dintre acești elevi s-au imbolnavit inainte de inceperea…