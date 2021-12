Elevii brașoveni își vor primi bursele până la vacanța de iarnă Peste 13.000 de elevi de la unitațile de invațamant din municipiul Brașov, ciclul gimnazial și liceal, vor incasa bursele cuvenite pentru semestrul I pana la sfarșitul anului, a anunțat Primaria Brașov. Suma virata de municipalitate catre unitațile de invațamant, care asigura plata efectiva a burselor, este de 4.475.000 de lei. Conform Hotararii Consiliului Local nr. 562/2021, republicata conform HCL 639/2021, cuantumul burselor pentru acest semestru este: 200 lei/luna/elev – bursa de performanta;150 lei/luna/elev – bursa de merit;130 lei/luna/elev – bursa de studiu;100 lei/luna/elev – bursa de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

