Elevi surprinși jucând la păcănele pe calculatoarele școlii. Director: Bine că n-au fost și alte site-uri! Activitațile elevilor din cabinetul de informatica au fost demascate de un exercitiu in caz de cutremur. Potrivit scenariului exercițiului, elevii au fost surprinși de cutremur in timpul pauzei, in diverse locuri din școala, fiind testata reacția acestora. Exercițiul de cutremur a avut loc intr-una dintre pauze. Ulterior, mai multe poze din timpul exercițiului au fost postate pe Facebook. Printre fotografiile postate se afla și una care a fost ulterior retrasa, din cabinetul de Informatica al școlii. In fotografie elevii apar adapostiți sub banci, iar pe banca sunt calculatoarele deschise. Profesorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimbaziala nr.1 Balș din Olt a efectuat miercuri, 15 februarie, un exercițiu de reacție la cutremur. Potrivit scenariului exercițiului, elevii au fost surprinși de cutremur in timpul pauzei, in diverse locuri din școala, fiind testata reacția acestora. In fotografiile postate de profesori pe…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat joi, la Sibiu, ca lotul de 3.200 de microbuze scolare electrice care vor fi achizitionate cu fonduri PNRR va fi distribuit "cu prioritate" catre unitatile de invatamant din localitati situate in mediul rural, cu conditia ca in acestea sa fie disponibile…

- Anul care s-a incheiat a fost fantastic pentru Romania la olimpiadele internationale, unde s-a clasat prima in Europa. In contrast, la testele PISA, care refecta nivelul mediu general de pregatire al elevilor, Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana. Romania este cea mai bine plasata tara…

- Profesorii și cercetatorii americani sfatuiesc conducerea școlilor sa-i monitorizeze pe elevii care au amenințat ca vor folosi o arma de foc in instituția de invațamant, potrivit site-ului de educație Școala 9 . De asemenea, este important, scrie publicația Education Next , ca profesorii și colegii…

- Tudor Chirila a avut o discuție cu baieții sai despre telefoane, iar artistul nu este de acord sa le cumpere smartphone. Antrenorul de la „Vocea Romaniei” este foarte atent la educația copiilor sai.Recent, artistul a povestit ce discuție a avut cu cei doi baieți ai sai despre telefoane. Tudor Chirila…

- Elevii dambovițeni invața sa acorde primul ajutor de la paramedicii ISU Dambovița, un instructor formator a fost prezent in mijlocul școlarilor. Profesorii și copiii au avut parte de o instruire teoretica și practica in cadrul careia a fost explicata conduita de urmat in cazul unei persoane inconștiente…

- Avem cel mai trunchiat an școlar din istorie. Avem cel mai trunchiat an școlar din istorie. Inca de cand precedentul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu , lansa ideea acestei noi structuri implementate pentru anul școlar 2022 – 2023, am argumentat ca principiul pedagogic de la care s-a plecat este…

- Este Ziua Drepturilor Copilului. Sondaj: ELEVII se PLANG ca profesorii le cer bani la școala pentru FONDUL CLASEI Mai mult de jumatate dintre copiii din comunitațile dezavantajate spun ca profesorii le cer bani pentru fondul clasei ca sa ia diverse materiale pentru clasa (de la burete si creta la topuri…