- Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza: Ne mandrim cu performera noastra, eleva plutonier adjutant Ingrid Varlan! Am primit cu mare bucurie vestea excepționala pe care eleva plutonier adjutant Ingrid Varlan ne-a dat-o in pragul Sarbatorilor Pascale. „Am fost admisa la West Point, Class…

- Statele Unite ale Americii au trimis deja cei 1.000 de soldați in Romania. Contingentul face parte din cadrul detașamentului de forțe intrunite, constituit de Regimentul 2 Cavalerie al Forțelor Terestre ale SUA, și va purta numele de Task Force (TF) Cougar. Oficialii americani și romani au anunțat deja…

- Jens Stoltentenberg, secretarul general al NATO, va sosi vineri in Romania și va vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, au declarat surse pentru Libertatea. Vizita sa vine in contextul in care Rusia a masat trupe la granița cu Ucraina, iar Statele Unite trimit in Romania…

- Romania vrea sa schimbe strategia pentru a fi inclusa in Visa Waiver, programul american ce permite calatoriile fara viza in Statele Unite, si sa demareze o campanie de constientizare a publicului, astfel incat sa nu mai fie atat de multe persoane respinse. In acest sens, Romania asteapta de la autoritatile…

- Statele Unite au inceput sa trimita trupe si echipamente militare in Polonia, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Varsovia, in contextul eforturilor de consolidare a apararii pe flancul estic al NATO din cauza crizei dintre Rusia si Ucraina, informeaza agentia Reuters. Conform oficialilor…