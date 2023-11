Apar noi detalii tulburatoare din ancheta inceputa in Bihor, dupa atacul șocant dintr-un birou al unui liceu din Oradea, caruia i-a cazut victima un pedagog. O adolescenta de 16 ani, cercetata pentru ca a injunghiat un pedagog, in biroul directorului unitații de invațamant, a fost reținuta pentru 24 de ore. Fata e acuzata de tentativa […] The post Eleva care a injunghiat un pedagog, la Oradea, reținuta. Unde ținuse ascuns fata cuțitul cu care a dat atacul/Detalii ȘOC first appeared on Ziarul National .