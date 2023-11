Incidentul s-a intamplat in satul Barboasa, comuna Oncești, județul Bacau, chiar in timpul orei, unde un copil de 14 ani, elev in clasa a 8-a, a fost amenințat cu bataia de fața cu profesoara, iar in pauza a fost agresat. Bataia a avut loc luni, 6 noiembrie cand acesta a luat nota 7 la un test la limba romana. Cei 4 agresori l-ar fi amenințat chiar de fața cu profesoara de limba romana. In pauza și-au pus planul in aplicare și niciun coleg nu ar fi avut curaj sa se bage. Invinețit, scuipat, umilit public baiatul agresat, Marius i-a spus mamei ca nu mai vrea sa mearga la școala. Elevul nu este…