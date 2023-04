Elev bătut cu pumnii și picioarele de câteva colege, la o școală din Argeș Un elev, de 12 ani, din judetul Arges a fost filmat in timp ce era batut de mai multe fete, cu pumnii, picioarele si genunchii. Dupa ce imaginile au aparut in spatiul public, mama copilului agresat a depus plangere, iar reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Arges anunta ca au deschis o ancheta, scrie News.ro. Din imaginile postate initial pe o retea de socializare si preluate de presa locala din judetul Arges reiese ca baiatul, in varsta de 12 ani, elev la o scoala din Costesti, a fost batut de mai multe fete, atat la scoala, cat si in afara acesteia, in drum spre casa. Conform jurnalistilor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

