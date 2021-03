Elena Udrea se declara șocata de decizia Curții de Apel București de astazi. Fostul ministru al Turismului a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. „Pentru mine a fost un șoc. M-am intors in țara cu convingerea ca ceva s-a schimbat”, a spus Elena Udrea, la Antena 3 . Udrea considera ca decizia judecatorului a fost una absurda. „Nu pot sa cred ca are ceva personal cu mine, nu pot sa cred ca ma uraște pe mine atat de tare incat sa țina sa ma condamne chiar și pe cele mai absurde acuzații care s-au adus in acest dosar. Femeia asta a dat o decizie absurda! Nu știu cum va dormi la noapte! O…