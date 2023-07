Ioana Basescu și Elena Udrea au scapat de procesul de corupție in care primisera 5 ani de detenție cu executare, respectiv 8 ani, prin prescrierea faptelor. Soluție: Admis apel – Incetat procesul penalDetalii solutie: I. In baza art. 421 pct. 2 lit. a) din Codul de procedura penala, admite apelurile declarate de inculpa?ii Wagner Ioan Silviu, Udrea Elena Gabriela, Basescu Ioana, Nastasia Gheorghe si Tarhon Victor impotriva sentintei penale nr. 45 din 2 martie 2021 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I Penala, in dosarul nr. 5230/2/2017. Desfiinteaza, in parte, sentinta penala atacata…