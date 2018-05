Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov ii simte lipsa logodnicei lui, Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotrocei este in Costa Rica de ceva timp, iar el a ramas in Romania. Barbatul susține ca acesta este testul suprem pentru relație lor. In curand, cei doi vor deveni parinți pentru prima data. Prezent la un eveniment monden,…

- Elena Udrea este insarcinata in patru luni și este foarte bucuroasa ca va deveni pentru prima oara mama. Fericirea nu este completa insa, deoarece nu il are alaturi și pe logodnicul ei. Blonda se afla in Costa Rica de cateva luni de zile și din cauza problemelor in diferite procese, a cerut acolo azil…

- Decizie importanta luata de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni nu trece printr-o perioada deloc buna, aflandu-se in Costa Rica, acolo unde urmeaza un tratament ca urmare a problemelor cu sarcina. Citeste continuarea pe www.spynews.ro …

- Iubitul Elenei Udrea a luat o decizie importanta, dupa ce iubita lui, Elena Udrea, a pierdut unul din gemeni. Adrian Alexandrov a plecat in Costa Rica, pentru a fi alaturi de fosta blonda de la Cotroceni, in aceasta perioada grea, prin care trece viitoarea mama. Adrian s-a decis sa fie alaturi de Elena…

- Decizie importanta luata de Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni nu trece printr-o perioada deloc buna, aflandu-se in Costa Rica, acolo unde urmeaza un tratament ca urmare a problemelor cu sarcina.

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe cumplite. Plecata in Costa Rica, Udrea a avut parte de o veste teribila. Insarcinata cu gemeni, aceasta i-a pierdut pe unul dintre acestia. In direct la Romania TV, fostul ministru a spus cum s-a ajuns intr-o asemenea situatie.Citește…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe groaznice. Udrea are mari probleme de sanatate si ar fi pierdut unul dintre gemenii pe care ii poarta in pantece, anunta Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care…

- Adrian Alexandrov se bucura de perioada in care Elena Udrea este plecata din tara si petrece cat mai mult timp alaturi de prietenii sai. Recent, barbatul a fost surprins intr-un club de fite din Capitala, unde s-a distrat toata noaptea, inconjurat de femei care nu il scapau din priviri, scrie Spynews.ro.…