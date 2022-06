Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea a fost adusa in Romania, pe la Vama Giurgiu, de unde va fi transportata de lucratorii Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) la Penitenciarul Targsor, unde va fi incarcerata. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a refuzat miercuri sa suspende mandatul european…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a refuzat, miercuri, sa suspende mandatul european de arestare pe numele Elenei Udrea, transmite AFP. Conform celor mai noi informații, fostul ministru al dezvoltarii va fi extradat joi, 16 iunie, din Bulgaria și va ajunge in detenție la Penitenciarul Targșor. Udrea…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a declarat, imediat dupa ce instanta bulgara a decis sa o extradeze in Romania pentru a ispasi o condamnare de 6 ani inchisoare in dosarul „Gala Bute”, ca „se pare ca nu exista justitie” pentru ea in Romania sau Bulgaria. Udrea le-a mai spus jurnalistilor, pe…

- Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia. La inceputul lunii aprilie, Elena Udrea a fugit din Romania, inainte ca…

