Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a transmis luni, prin intermediul avocatilor sai, ca nu vrea sa fie audiata de judecatorii romani, prin videoconferinta din Bulgaria.Audierea ar urma sa aiba loc in cadrul procesului in care incearca printr o cale extraordinara de atac sa scape de condamnarea de 6 ani inchisoare primita…

- Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti a anuntat luni ca va emite un ordin european de ancheta, in vederea identificarii locului din Bulgaria unde este detinuta Elena Udrea, pentru ca aceasta sa fie audiata in dosarul in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura…

- Judecatorii din Bulgaria au decis ca Elena Udrea sa fie extradata pentru a-și ispași pedeapsa de 6 ani de inchisoare in Romania. Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata in termen de 5 zile.

- Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cel mai probabil, Elena Udrea apeleaza la clemența judecatorilor din Bulgaria, pentru ca a invocat in fața instanței faptul ca in penitenciarele din țara noastra sunt condiții insalubre. Ea a povestit faptul ca atunci cand a fost incarcetrata la Targșor, in urma cu mai mulți ani, statea intr-o celula…

- Elena Udrea va afla peste sase zile daca va fi extradata sau nu din Bulgaria in Romania, scrie presa din tara noastra. Judecatorii bulgari au amanat decizia pentru 19 aprilie si au solicitat detalii despre sistemul penitenciar de la noi, dupa ce Elena Udrea a acuzat ca este o victima a opresiunii politice.…

- Țara in care Elena Udrea cere azil politic justiției din Bulgaria. In ea mai locuiesc romani cautați de poliție. Fosta blonda de la Cotroceni a cerut azil politic in Grecia. Avocații sai au solicitat instanței din Bulgaria ca aceasta sa fie lasata in libertate, ca sa poata avea grija de fetița ei, insa…

- Elena Udrea este audiata in Bulgaria. In ultimele 24 de ore, fostul ministru s-a aflat in arest, iar audierea se face dupa ce autoritațile din Romania au solicitat extradarea lui Udrea, anunța surse apropiate anchetei.