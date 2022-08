Elena Udrea, activă pe Facebook din închisoare! Mesaj despre dedesubturile de la penitenciar Elena Udrea, inchisa la penitenciarul Targșor pentru șase ani, in dosarul gala Bute, a transmis un mesaj pe Facebook in care militeaza pentru dreptul deținuților de a munci. “Romania este a patra țara cu cel mai mic somaj din Europa, cu o rata de 5% in scadere (iulie). Deci este nevoie de forța de munca! Ma gandesc ca in penitenciare sunt vreo 23.000 de deținuți care au dreptul legal sa munceasca, dar nu prea au unde. Spre exemplu, la penitenciarul Targșor, conducerea a reușit sa gaseasca de lucru pentru un numar important dintre cele aproximativ 500 care sunt aici, si fac mari eforturi in continuare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea, inchisa la penitenciarul Targsor pentru sase ani, in dosarul gala Bute, a transmis un mesaj pe Facebook in care militeaza pentru dreptul detinutilor de a munci. "Romania este a patra tara cu cel mai mic somaj din Europa, cu o rata de 5- in scadere (iulie). Deci este nevoie de forta de munca!…

- Elena Udrea, inchisa la penitenciarul Targșor pentru șase ani, a transmis un mesaj pe Facebook prin care militeaza pentru dreptul deținuților de a munci.”Romania este a patra țara cu cel mai mic somaj din Europa, cu o rata de 5% in scadere (iulie). Deci este nevoie de forța de munca! Ma gandesc…

- Elena Udrea a declarat ca deținuții ar putea ajuta la suplimentarea forței de munca din Romania. Ea propune angajarea deținuților și susține ca toata lumea ar avea de caștigat din asta. Elena Udrea a mai declarat ca angajatorii nu vor sa colaboreze cu deținuții, dar ca aceștia merita o șansa. Ea a mai…

- Condamnata la 6 de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea a transmis duminica, 28 august, pe Facebook, ca 23.000 de deținuți au dreptul legal sa munceasca, dar nu exista interes din partea autoritaților, deși ar avea de caștigat și cei aflați la inchisoare, și penitenciarele. „Romania este a…

- Pe contul de Facebook al Elenei Udrea a fost publicat un mesaj prin care fostul ministru confirma ca și-a vazut fiica in Penitenciarul de Femei din Targsor, judetul Prahova, dupa 4 luni de „demersuri anevoioase”.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a transmis pe Facebook luni, 11 iulie, ca „unii sunt eliberați legal” respectandu-se o decizie CCR, iar ea este „arestata ilegal deja de 300 de zile” ca urmare a „incalcarii de catre anumiți judecatori” a altei decizii CCR. Fostul președinte al Camerei Deputaților…

- Dupa mai multe saptamani in care a stat in inchisoarea din Bulgaria, dupa ce a incercat sa fuga de pedeapsa condamnarii din Romania, Elene Udrea urmeaza sa se intoarca in țara. Ea iși va petrece urmatorii șase ani in penitenciarul Targșor.

- Elena Udrea va petrece cativa ani din viața intr-un penitenciar din Romania. Deși a incercat sa scape cumva de inchisoare, toate demersurile nu au avut efectul scontat, iar acum Udrea va ajunge la Penitenciarul de femei Ploiești – Targșorul Nou. Președintele Federației Sindicatelor din Administrația…