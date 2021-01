Stiri pe aceeasi tema

- Elena Tudose a fost numita secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al vicepremierului Dan Barna. Elena Tudose este politolog si are un doctorat in economie, cu specializare in management public. A candidat din partea USR PLUS la Consiliul General al Municipiului Bucuresti in…

- Au inceput schimbarile și la Ministerul Transporturilor, unde ministrul Catalin Drula intenționeaza sa dea drumul la construcții și reforme. Una dintre primele decizii luate de noul ministru este numirea lui Horațiu Cosma, unul dintre principalii reprezentanți ai Asociației Pro Infrastructura. „Astazi…

- ”Am inceput noul an la Ministerul Transporturilor puși pe treaba. Este perioada in care ne asiguram ca putem sa construim și sa reformam in 2021.Marile investiții publice sunt cheia pentru revenirea economiei și sunt prioritare pentru mine și intregul cabinet.Vorbim de autostrazi, de drumuri expres,…

- Adrian Covasnianu, vicepresedintele Asociatiei „Moldova Vrea Autostrada", se va alatura noii echipe guvernamentale de la Bucuresti in calitate de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Adrian Covasnianu a fost sustinut de USR PLUS Iasi pentru a ocupa aceasta functie, ca recunoastere a importantei…

- Candidatul USR-PLUS la funcția de viceprimar al Capitalei, Vlad Voiculescu, lanseaza un atac dur la adresa Guvernului Orban, spunând ca a modificat Codul Administrativ "în mod abuziv, electoral interesat, prostesc și iresponsabil", iar din acesta cauza este în situația în…

- Fostul prefect de Neamț, Vasile Panaite, a fost numit in data de 9 noiembrie in funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor. Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial din aceeași zi. Numirea fostului prefect poate parea surprinzatoare pentru mulți avand in vedere ca…

- Cecilia Manolescu, una dintre valorile administrației buzoiene, candidat al PMP Buzau pentru Camera Deputaților, a fost numita secretar de stat. Se confirma inca o data forța echipei PMP Buzau. „Prin decizia Prim-ministrului Romaniei, publicata ieri (vineri, n.r.) in Monitorul Oficial, incep o noua…