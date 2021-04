Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias a dezvaluit public, pe rețelele de socializare, informații despre starea ei de sanatate, dupa ce și-a ingrijorat toți fanii, afișandu-se cu branula la mana, pe patul de spital. Fosta concurenta de la Insula Iubirii le-a transmis admiratorilor mai multe mesaje pentru a-i liniști, avand…

- O situație de-a dreptul incredibila a avut loc in episodul din aceasta seara din ”Burlacul”, de pe Antena 1. Andi Constantin nu are de gand sa aleaga nicio concurenta? In ce situație a fost pus de concurente? Fosta ispita de la Insula Iubirii, mesaj acid pentru pretendetele la inima sa.

- Mari, fosta concurenta de la Insula Iubirii, și iubitul ei au fost invitați la Showbiz Report de la Antena Stars, acolo unde au vorbit despre realația lor, dar și despre planurile pe care le au impreuna. Totodata, vedeta a facut declarații și despre... sarcina.

- Carmen Grebenișan este fosta concurenta de la „Asia Express” și una dintre cele mai urmarite vloggerițe din Romania. Recent, aceasta s-a lasat din nou pe mana medicului estetician și le-a aratat urmaritorilor sai rezultatul.Mulți dintre prietenii virtuali au fost de parere ca a exagerat cu intervențiile.„Acid…

- Este bucurie de nedescris astazi, in viața frumoasei Alexandra Diaconescu de la Insula Iubirii. Prima reacție a lui Madalin Mogoș, iubitul blondinei, dupa ce fosta concurenta a adus pe lume o fetița.

- Nicoleta Dragne a decis sa le arate fanilor o fotografie cu ea din urma cu zece ani, de pe vremea cand inca nu-și facuse nicio intervenție. De altfel, fosta ipsita de la Insula Iubirii a vorbit deschis și despre operațiile estetice pe care le are.

- Mirela Banias a facut un apel disperat pe rețelele de socializare. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” și-a luat toți admiratorii prin surprindere, atunci cand le-a cerut ajutorul pe Instagram. Iata care este motivul pentru care bruneta le-a cerut oamenilor sa dea dovada de altruism!