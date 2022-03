Stiri pe aceeasi tema

- Pe piața din Romania au inceput sa apara soluții menite sa ajute IMM-urile și start-up-urile. Mai exact, platforme online dedicate, unde antreprenorii acceseaza produse și servicii necesare funcționarii unui business și beneficiaza de prețuri cu discount, negociate de specialiști. Potrivit unui studiu…

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, comisarii ANPC au continuat campania de verificare a supermarketurilor din Bucuresti, iar in data de 15 februarie au fost verificate sapte magazine apartinand operatorului economic Profi Rom Food S.R.L., situate in sectoarele…

- In Romania, asigurarea RCA este obligatorie. Totodata, este și o buna modalitate de a fi in siguranța la volan. In cazul unui accident, polița RCA va prelua costurile, daca este vina ta. Pentru pagubele materiale, despagubirile pot ajunge pana la 1.220.000 de euro. In cazul unor vatamari corporale…

- LIDL vine cu oferte de nerefuzat. Magazinul are vești excelente pentru clienți inainte de weekend. Se anunța promoții la o mulțime de produse. Promoțiile incep de pe 17 ianuarie, adica de luni, iar cei care pașesc in magazine vor avea la dispoziție o gama larga de produse din care sa aleaga, multe dintre…

- Prima luna a anului iți aduce prețuri mai mici și oferte speciale la brandurilor tale preferate! Shopping MallDova da start Reducerilor de iarna la sute de produse și bunuri din magazinele centrului comercial. De la piese vestimentare, incalțaminte, produse cosmetice, accesorii, parfurmuri, articole…

- Cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus in Peru "nu este o curba, ci o linie verticala", a declarat duminica viceministrul Prestatiilor si Asigurarilor medicale, Augusto Tarazona, referindu-se la cresterea exponentiala a cazurilor de COVID-19 in toata tara, relateaza EFE. Tarazona…

- Primaria comunei Valea Stanciului, din județul Dolj, a incheiat la data de 20 decembrie un contract de 91.500 de lei (18.487 de euro) pentru livrarea de dulciuri catre 1.000 de copii.Este vorba despre 1.000 de pachete care conțineau fiecare cate 13 produse. Acestea au fost distribuite copiilor din comuna…

