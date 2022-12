Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș și medicul Mihai Stoenescu, soțul ei, au toate motivele sa radieze de fericire. Cei doi sarbatoresc astazi 8 ani de relație. Ce imagine emoționanta a postat prezentatoarea de la Te cunosc de undeva pe o rețea de socialiazare.

- Actrița Ani Crețu s-a casatorit religios cu Marcel Chiva dupa 14 ani și jumatate de relație. Evenimentul a avut loc chiar in weekendul care a trecut. Cea care a facut dezvaluirile despre cununia religioasa a fost chiar actrița, Ani Crețu a postat mai multe fotografii de la eveniment pe Facebook și pe…

- Veta Biriș, in varsta de 73 de ani, este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de muzica populara. A fost intotdeauna discreta cu viața personala, iar de-alungul timpului a evitat sa dea detalii despre relația cu soțu ei. Acum, interpreta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel acre ii…

- Anca Neacșu a vorbit despre divorțul prin care a trecut recent. Cand s-a intalnit cu fostul ei partener sa semneze actele, artista a izbucnit in lacrimi. Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu a divorțat de soțul ei. Deși a preferat sa pastreze tacerea pana acum și sa nu dea prea multe declarații despre…

- In primavara acestui an, au aparut informații „pe surse” ca Laura Codruța Kovesi s-a casatorit in secret, „in urma cu cateva luni bune”, chiar cu fostul ofițer ce-i fusese detașat de la SPP! Totuși, cine ar putea fi soțul? „M-am casatorit acum cațiva ani. Imediat dupa ce am preluat mandatul la Luxemburg.…

- Mai puțin de doi ani a durat mariajul dintre fosta soție a lui Jeff Bezos cu profesorul Dan Jewett. MacKenzie Scott divorțeaza pentru a doua oara, iar partenerul ei nu a protestat. Cum se va imparți averea de 44 de miliarde de dolari a antreprenoarei.

- Alina Pușcaș și medicul stomatolog Mihai Stoenescu sunt casatoriți din anul 2019, iar au o relație de opt ani. Impreuna au trei copii și o casnicie fericita. Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine, actrița a dezvaluit cum e relația ei de cuplu, cum se ințelege cu soțul. Actrița, care e și prezentatoare…

- Dana Rogoz, in varsta de 36 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragsote alaturi de soțul ei, Radu Dragomir, de aproape 18 ani. S-au casatorit in 2012 și au doi copii impreuna, pe Vlad și Lia. Actrița a vorbit despre relația cu soțul ei.„Gelozii clar nu. Adica eu chiar trag de Radu sa nu se fereasca…