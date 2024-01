Stiri pe aceeasi tema

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, radiaza de fericire de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu tanara mamica!

- O intrebare a prietenilor virtuali a luat-o prin surprindere pe Bianca Giurca. Aceștia și-au dorit sa afle daca fosta concurenta a sezonului 7 Insula Iubirii este insarcinata, dupa ce a publicat mai multe imagini in care apare sora ei mai mica.

- Va mai amintiți de Brigitta Gheorghe? Fosta concurenta din sezonul 10 Chefi la cuțite care a cucerit publicul cu felul ei carismatic și talentul in artele culinar. Iata cum arata acum și cu ce se ocupa.

- O fosta concurenta de la Mireasa traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce a aflat ca urmeaza sa devina mama. Tanara și iubitul ei, cu care s-a casatorit in urma cu cateva luni, vor fi parinți pentru prima data. Au dat vestea cea mare de Craciun.

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.

- Dana Roba are un conflict cu fosta partenera a iubitului sau, Beni. Make-up artistul ii aduce Iuliei Istrate acuzații dure. Puțini știu ca fosta concurenta din sezonul 11 Chefi la cuțite a avut o relație Beniamin.

- Ne aflam in postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, iar majoritatea romanilor cauta sa pregateasca doar rețete de post. Ei bine, Roxana Blenche a prezentat o rețeta cu cartofi de post. Este un preparat delicios, care a fost explicat pas cu pas de fosta concurenta de la Chefi…

- Nadd Hu și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a implinit 27 de ani. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a petrecut acest moment special alaturi de persoanele apropiate, care s-au intrecut in urari emoționante, printre care și Teodora Stoica.