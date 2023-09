Stiri pe aceeasi tema

- 1. In acest moment, USR are un scor electoral sub 10%. E pe la 7 – 8%. Daca alegerile europarlamentare ar fi maine, USR ar trimite la Bruxelles trei aleși. Elena Lasconi, Dan Barna și Vlad Voiculescu. Adica o primareasa dintr-un oraș mic ar duce in carca un viceprim-ministru și un ministru al Sanatații.…

- Elena Lasconi este primarul municipiului Campulung și a reușit in doar trei ani sa dezvolte orașul cu ajutorul fondurilor europene – peste 400 de milioane de lei, adica bugetul orașului pe 40 de ani. Dan Barna este vicepreședinte ALDE Europe și fost vicepremier, care a contribuit esențial la elaborarea…

